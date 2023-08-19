Мбаппе дерзко поговорил с президентом «ПСЖ» - что сказал звёздный нападающий

В интернете появился отрывок из диалога между лидером «ПСЖ» Килианом Мбаппе и президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Беседа между сторонами состоялась 8 августа, рапортует Onze Mondial.

Аль-Хелаифи: «Вот посмотришь, ты больше не будешь играть, мы не собираемся отступать».

Мбаппе: «Увидишь? А что собственно я увижу? Вы будете единственным президентом, при котором я не буду играть».

Между руководством «ПСЖ» и Мбаппе тянется конфликт из-за нежелания футболиста продлевать контракт. Трудовое соглашение Килиана рассчитано до лета следующего года. Среди претендентов на француза называется мадридский «Реал».

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