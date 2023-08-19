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Мбаппе дерзко поговорил с президентом «ПСЖ» - что сказал звёздный нападающий

19 Августа 2023 • 12:51 Комментировать (1)

В интернете появился отрывок из диалога между лидером «ПСЖ» Килианом Мбаппе и президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Беседа между сторонами состоялась 8 августа, рапортует Onze Mondial.

Аль-Хелаифи: «Вот посмотришь, ты больше не будешь играть, мы не собираемся отступать».

Мбаппе: «Увидишь? А что собственно я увижу? Вы будете единственным президентом, при котором я не буду играть».

Между руководством «ПСЖ» и Мбаппе тянется конфликт из-за нежелания футболиста продлевать контракт. Трудовое соглашение Килиана рассчитано до лета следующего года. Среди претендентов на француза называется мадридский «Реал».

Раскрыта позиция «Реала» по трансферу Мбаппе

Мбаппе решил, когда перейдёт в «Реал»

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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типафутбольныйаналитик
19 Августа 2023 в 13:49
не уверен что после года отсуствия практики можно вернутся на прежний уроаень
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