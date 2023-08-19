Стало известно, сколько хочет зарабатывать Серхио Рамос в новом клубе

Эмре Коджадаг, который является вице-президентом стамбульского «Бешикташа», высказался о финансовых требованиях, которые выдвинул клубу испанский защитник Серхио Рамос. В настоящий момент игрок находится в статусе свободного агента.

«СМИ писали, что Серхио хочет получать пять миллионов евро в год. Но на самом деле его требование намного больше. Рамос хочет получать в два раза больше – десять млн», - передает слова руководителя издание Fanatik.

После ухода из французского «ПСЖ» 37-летний защитник находится в поиске нового места работы. Ранее сообщалось, что интересе к Серхио проявляют в МЛС и чемпионате Саудовской Аравии.

Серхио Рамос выбрал себе новый клуб