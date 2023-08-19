Луис Энрике: «Неймар в Саудовской Аравии - это хорошо для всех»

Новый наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике рад, что его команда избавилась от бразильского нападающего Неймара - он считает, что так лучше и для клуба, и для самого игрока.

- Я думаю, что это решение, переезд Неймара в Саудоскую Аравию - это хорошо для всех. Я должен поблагодарить его за поведение, которое он демонстрировал с момента моего прихода. Он - игрок мирового класса, я желаю ему всего самого лучшего, - с некоторой тонкой иронией прокомментировал уход бразильца испанский специалист.

Неймар выступал за «ПСЖ» с 2017 по 2023 год, ранее он защищал цвета каталонской «Барселоны»