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Чемпионат Франции. Лига 1

Три штанги и два ВАРа помешали «Марселю» обыграть «Мец»

19 Августа 2023 • 00:02 Комментировать
Мец
2:2
Марсель
окончен

Второй тур чемпионата Франции стартовал матчем «Мец» - «Марсель». Хозяева поля начали сезон с 1:5 от «Ренна» и сегодня сыграли лучше. Уже на второй минуте Исмаила Сарр зарядил в штангу, а вскоре Эмран Согло вывел гостей вперед. Пьер-Эмерик Обамеянг к ассисту добавил забитый мяч на 45-й минуте, но ВАР усмотрел там вне игры. Валентин Ронжье результативно пробил после перерыва, но и этот гол «Марселя» отменен - фол. Абабакар Ло получил прямую красную карточку, и, казалось, что «Мец» без шансов. Шейх Сабали сравнял счет при помощи рикошета. Жорж Микаутадзе вовсе вывел хозяев вперед. Чудеса невезения - Ильман Ндиайе головой попал в каркас ворот. Аналогично у Шанселя Мбемба. И только на 82-й минуте Витор Оливейра сравнял счет - 2:2.

Протокол игры  
Мец2:2Марсель
  14'Согло Эмран (0:1)
(1:1) Сабали Шейх66'  
(2:1) Микаутадзе Жорж71'  
  82'Оливейра Витор (2:2)
Укиджа Александр  90'Колин МаксимТраоре ИсмаэльЛо Абабакар  59'Канде ФалиЖан-Жак ДанлеН'Дорам Кевин  9'Мбайе Малик  90' 90' (Куао Коффи ( 90') Мазиз Юссеф 62' (Камара Ламин ( 62') Сабали Шейх 85' (Маига Хабиб ( 85') Микаутадзе Жорж 84' (Тетте Бенджамин ( 84')
Запасные: Атта АртурСане СадибуЭлисор СимонДиш ГийомАлакуш Софьян
Лопес ПауКлосс ЖонатанБалерди Леонардо 75' (Оливейра Витор ( 75') МБемба ШансельЛоди Ренан  50'Сарр ИсмаилаРонжье ВалентинКондогбия Жоффрей 57' (Верету Жордан ( 57'  86') Согло Эмран 67' (Арит Амин ( 67') Ндиайе Ильман 76' (Муге Франсуа ( 76') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Туре СулейманГендузи МаттеоЖиго СамуэльУнаи АззединБланко Рубен
18 августа. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

 

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