Три штанги и два ВАРа помешали «Марселю» обыграть «Мец»

Второй тур чемпионата Франции стартовал матчем «Мец» - «Марсель». Хозяева поля начали сезон с 1:5 от «Ренна» и сегодня сыграли лучше. Уже на второй минуте Исмаила Сарр зарядил в штангу, а вскоре Эмран Согло вывел гостей вперед. Пьер-Эмерик Обамеянг к ассисту добавил забитый мяч на 45-й минуте, но ВАР усмотрел там вне игры. Валентин Ронжье результативно пробил после перерыва, но и этот гол «Марселя» отменен - фол. Абабакар Ло получил прямую красную карточку, и, казалось, что «Мец» без шансов. Шейх Сабали сравнял счет при помощи рикошета. Жорж Микаутадзе вовсе вывел хозяев вперед. Чудеса невезения - Ильман Ндиайе головой попал в каркас ворот. Аналогично у Шанселя Мбемба. И только на 82-й минуте Витор Оливейра сравнял счет - 2:2.
Протокол игры
|14'Согло Эмран (0:1)
|(1:1) Сабали Шейх66'
|(2:1) Микаутадзе Жорж71'
|82'Оливейра Витор (2:2)
Укиджа Александр• 90'Колин Максим•Траоре Исмаэль•Ло Абабакар• 59'Канде Фали•Жан-Жак Данле•Н'Дорам Кевин• 9'Мбайе Малик 90'90' (Куао Коффи (90') •Мазиз Юссеф62' (Камара Ламин (62') •Сабали Шейх85' (Маига Хабиб (85') •Микаутадзе Жорж84' (Тетте Бенджамин (84')
Запасные: Атта Артур•Сане Садибу•Элисор Симон•Диш Гийом•Алакуш Софьян
Лопес Пау•Клосс Жонатан•Балерди Леонардо75' (Оливейра Витор (75') •МБемба Шансель•Лоди Ренан• 50'Сарр Исмаила•Ронжье Валентин•Кондогбия Жоффрей57' (Верету Жордан (57') • 86'Согло Эмран67' (Арит Амин (67') •Ндиайе Ильман76' (Муге Франсуа (76') •Обамеянг Пьер-Эмерик
18 августа. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
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