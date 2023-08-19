Три штанги и два ВАРа помешали «Марселю» обыграть «Мец»

Второй тур чемпионата Франции стартовал матчем «Мец» - «Марсель». Хозяева поля начали сезон с 1:5 от «Ренна» и сегодня сыграли лучше. Уже на второй минуте Исмаила Сарр зарядил в штангу, а вскоре Эмран Согло вывел гостей вперед. Пьер-Эмерик Обамеянг к ассисту добавил забитый мяч на 45-й минуте, но ВАР усмотрел там вне игры. Валентин Ронжье результативно пробил после перерыва, но и этот гол «Марселя» отменен - фол. Абабакар Ло получил прямую красную карточку, и, казалось, что «Мец» без шансов. Шейх Сабали сравнял счет при помощи рикошета. Жорж Микаутадзе вовсе вывел хозяев вперед. Чудеса невезения - Ильман Ндиайе головой попал в каркас ворот. Аналогично у Шанселя Мбемба. И только на 82-й минуте Витор Оливейра сравнял счет - 2:2.