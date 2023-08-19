Верратти близок к уходу из «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти может покинуть клуб в ближайшее время.

Рулевой Луис Энрике не задействует итальянца в составе на старте сезона, поскольку игрок всерьёз раздумывает над своим уходом. Верратти ещё не принял окончательного решения, но вероятность его трансфера считается довольно высокой, сообщает журналист Бруно Саломон. Впрочем, 30-летний хавбек ещё может вернуться в состав, если откажется от идеи отъезда.

Интерес к Марко Верратти проявляют саудовский «Аль-Хиляль», мадридский «Атлетико» и турецкий «Галатасарай». «ПСЖ», по слухам, запрашивает за футболиста от 60 до 80 млн евро.