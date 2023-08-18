Нападающие Килиан Мбаппе и Усман Дембеле попали в заявку «ПСЖ» на матч второго тура чемпионата Франции с «Тулузой».

«ПСЖ» опубликовал на своей страничке в социальной сети заявку команды на предстоящую встречу с «Тулузой». В матче сможет принять участие 21 футболист.

Примечательно, что впервые в новом сезоне в заявку «ПСЖ» попал звездный форвард Килиан Мбаппе, который ранее был отстранен от основной команды. Кроме того, дебютировать за парижан сможет Дембеле, перебравшийся недавно из «Барселоны».

Матч «Тулуза» – «ПСЖ» пройдет завтра, 19 августа. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.