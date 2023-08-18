Луис Энрике: «Счастлив, что у меня в составе есть такой игрок, как Мбаппе»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе, который возобновил тренировки с командой. Ранее руководство парижан отстранило француза от коллективных занятий из-за его нежелания продлевать контракт. Мбаппе в итоге возобновил тренировки.

«Килиан Мбаппе находится в идеальной форме. Я сужу по тому, что видел на тренировках. Он демонстрирует огромное желание и находится в правильном эмоциональном состоянии. Счастлив, что у меня в составе есть такой игрок, как Мбаппе», – сказал Энрике на пресс-конференции.

У Мбаппе через год заканчивается контракт. Игрок рассчитывает бесплатно перейти в мадридский «Реал».