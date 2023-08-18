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Чемпионат Франции. Лига 1

​Вратарь «ПСЖ» Рико выписан из больницы

18 Августа 2023 • 14:23 Комментировать

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико был выписан из больницы. Об этом на своих страницах рассказывает издание Marca.

Как известно, 29-летний Рико был срочно госпитализирован в конце мае из-за серьёзной травмы головы, полученной в результате инцидента с лошадью во время верховой езды. Историю активно освещали СМИ. С тех пор испанский футболист лечился под наблюдением медиков, в том числе в отделении интенсивной терапии.

Стоит сказать, что в прошлом сезоне Серхио Рико ни разу не сыграл за «ПСЖ». Основным голкипером гранда Лиги 1 является итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рико
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