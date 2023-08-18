​Вратарь «ПСЖ» Рико выписан из больницы

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико был выписан из больницы. Об этом на своих страницах рассказывает издание Marca.

Как известно, 29-летний Рико был срочно госпитализирован в конце мае из-за серьёзной травмы головы, полученной в результате инцидента с лошадью во время верховой езды. Историю активно освещали СМИ. С тех пор испанский футболист лечился под наблюдением медиков, в том числе в отделении интенсивной терапии.

Стоит сказать, что в прошлом сезоне Серхио Рико ни разу не сыграл за «ПСЖ». Основным голкипером гранда Лиги 1 является итальянец Джанлуиджи Доннарумма.