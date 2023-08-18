Платини: «Меня обвиняли, но я знал, что всё делал корректно»

Бывший обладатель «Золотого мяча» и экс-президент УЕФА Мишель Платини рассказал о том, как боролся с обвинениями в свой адрес, вплоть до того, как его оправдал швейцарский трибунал. По словам Платини, главной борьбой была борьба с несправедливостью.

- Я знал, что мне нечего предъявить, потому что я всегда все делал корректно. Но это ударило по моей семье, по близким мне людям. Я боролся против несправедливости. Меня хотели выставить из ФИФА, целью всей этой кампании было именно это. Как только дело попало в обычный, беспристрастный суд, все встало на свои места, - цитирует слова Платини pianetamilan.it.