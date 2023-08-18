Маркиньос также может отправиться в Саудовскую Аравию

Еще одним известным игроком, который сменит Европу на Саудовскую Аравию, может стать 29-летний бразильский защитник Маркиньос, с 2013 года выступающий за «ПсЖ». Причем возраст вполне позволяет ему еще поиграть на высшем уровне в Европе, но уж слишком заманчивые условия предлагает арабский клуб »Аль-Иттихад», который и положил глаз на футболиста «ПСЖ».

При этом у Маркиньоса долгосрочный контракт со своим нынешним клубом, так что дешево его продавать никто не будет. Оценочная стоимость игрока бразильской сборной - 65 миллионов евро. Но, как уточняет Ariyadhiah, это не станет помехой для «Аль-Иттихада».