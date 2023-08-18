Гурвеннек - конкурент Анри в борьбе за работу тренером французской «молодёжки»

Мы уже сообщали о том, что у Тьерри Анри, знаменитого в прошлом бомбардира таких клубов, как «Монако», «Ювентус», «Арсенал» и «Барселона», наклевывается работа в качестве наставника французской молодежной сборной.

Как уточняет RMC Sport, решение будет принято очень скоро, но есть у Анри и конкурент - Жослен Гурвеннек, бывший тренер «Генгама» и «Лилля». Он произвел неплохое впечатление на руководство французской федерации футбола, но все же, уточняет источник, магия имени Анри дает ему определенное преимущество в этой ситуации в глазах больших боссов, принимающих решения.