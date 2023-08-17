Турецкий «Галатасарай» готовит предложение «ПСЖ» по трансферу полузащитника Марко Верратти, об этом сообщает Fotomaс.

По данным источника, турки хотят взять итальянца в аренду на ближайший сезон и заплатить три миллиона евро, а также в предложение будет включено право выкупа за десять миллионов евро.

Контракт 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

Ранее Верратти выступал за «Пескару», а в 2012 году заключил контракт с «ПСЖ» (сумма трансфера составила 12 миллионов евро).