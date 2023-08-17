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Чемпионат Франции. Лига 1

Дембеле забрал «десятку» Неймара в «ПСЖ»

17 Августа 2023 • 19:10 Комментировать
Тулуза
...
ПСЖ
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19.08 22:00

Новичок «ПСЖ» Усман Дембеле выбрал себе игровой номер в парижском клубе.

Как сообщает пресс-служба действующего чемпиона Франции, 26-летний нападающий будет выступать под 10-м игровым номером, который ранее принадлежал бразильскому вингеру Неймару. Напомним, недавно звездный игрок отправился в Саудовскую Аравию.

Дембеле перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» в летнее трансферное окно. Дебютировать за команду французский вингер может уже в предстоящие выходные. Во втором туре Лиги 1 подопечные Луиса Энрике встретятся с «Тулузой». Матч состоится 19 августа, начало — в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Усман Дембеле
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