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​Неймар попрощался с Мбаппе и другими игроками «ПСЖ»

17 Августа 2023 • 18:24 Комментировать (1)

После шести лет в «ПСЖ» Неймар перебрался в «Аль-Хиляль». Пресс-служба гранда Лиги 1 опубликовала видео, на котором 31-летний бразилец попрощался с командой. Неймару устроили прощальный коридор, после чего он обнялся с каждым из теперь уже бывших одноклубников, в частности с Килианом Мбаппе.

За шесть лет в «ПСЖ» Неймар провёл 173 официальных матча. В них звёздный форвард записал на свой счёт 118 голов и 77 результативных передач на партнёров. Теперь Неймар постарается хорошо выступать в Саудовской Аравии.

В 2017 году за Неймара «ПСЖ» заплатил 222 миллиона евро – это мировой рекорд.

Особняк на 25 комнат, и это ещё цветочки – раскрыты запросы Неймара перед трансфером в «Аль-Хиляль»

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Августа 2023 в 18:44
🤣😁..
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