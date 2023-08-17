​Неймар попрощался с Мбаппе и другими игроками «ПСЖ»

После шести лет в «ПСЖ» Неймар перебрался в «Аль-Хиляль». Пресс-служба гранда Лиги 1 опубликовала видео, на котором 31-летний бразилец попрощался с командой. Неймару устроили прощальный коридор, после чего он обнялся с каждым из теперь уже бывших одноклубников, в частности с Килианом Мбаппе.

За шесть лет в «ПСЖ» Неймар провёл 173 официальных матча. В них звёздный форвард записал на свой счёт 118 голов и 77 результативных передач на партнёров. Теперь Неймар постарается хорошо выступать в Саудовской Аравии.

В 2017 году за Неймара «ПСЖ» заплатил 222 миллиона евро – это мировой рекорд.

Особняк на 25 комнат, и это ещё цветочки – раскрыты запросы Неймара перед трансфером в «Аль-Хиляль»