Уход Неймара может привести к тому, что Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продлить свой истекающий через год контракт. Причиной этому стал уход Неймара в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Инсайдер Джонатан Джонсон сообщает, что уход Неймара вполне может поспособствовать тому, что Мбаппе продлить свой контракт с «ПСЖ». Ранее у Килиана было множество конфликтов с бразильцем, поэтому его отсутствие в команде может убедить Мбаппе остаться в Париже.

Ранее Килиан напрочь отказывался продлевать свой контракт. Француз даже направил официальное письмо руководству, в котором в лишний раз сообщил о своём решении. Если Мбаппе не подпишет новое соглашение, через год он может бесплатно уйти в мадридский «Реал».