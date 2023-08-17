​Бакайоко близок к соглашению с «Ренном»

Бывший защитник «Милана» и лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко близок к контракту с французским «Ренном», об этом сообщает авторитетный в вопросах, связанных с трансферами, журналист Николо Скира. Он не сообщает финансовые условия сделки, но Тьемуэ последнее время пребывал в статусе свободного агента, так что клуб наверняка не обидит деньгами его лично.

«Ренн», напомним, в последние годы серьезно прибавил и превратился в один из самых интересных клубов Лиги 1. В первом туре начавшегося чемпионата Франции клуб со счетом 5:1 разгромил «Мец», а во втором туре сыграет с «Лансом».