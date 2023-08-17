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Чемпионат Франции. Лига 1

​Бакайоко близок к соглашению с «Ренном»

17 Августа 2023 • 04:26 Комментировать

Бывший защитник «Милана» и лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко близок к контракту с французским «Ренном», об этом сообщает авторитетный в вопросах, связанных с трансферами, журналист Николо Скира. Он не сообщает финансовые условия сделки, но Тьемуэ  последнее время пребывал в статусе свободного агента, так что клуб наверняка не обидит деньгами его лично.

«Ренн», напомним, в последние годы серьезно прибавил и превратился в один из самых интересных клубов Лиги 1. В первом туре начавшегося чемпионата Франции клуб со счетом 5:1 разгромил «Мец», а во втором туре сыграет с «Лансом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Тьемуэ Бакайоко
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