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Чемпионат Франции. Лига 1

Платини сравнил игроков с мигрирующими птицами

17 Августа 2023 • 04:13 Комментировать

Любопытную аналогию провел бывший президент УЕФА и легенда французского футбола Мишель Платини, когда журналисты спросили про его отношение к Саудовкой Аравии и начавшемуся там футбольному буму.

- Игроки, как птицы, которые мигрируют там, где тепло и где лучшие условия. Если есть спрос, интерес, деньги, то игроки будут ехать туда, - заявил Платини, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что все началось, как обычно, с Криштиану Роналду, который покинул «Манчестер Юнайтед» в конце прошлого года и перебрался в саудовский чемпионат. 

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Евро-Футбол.Ру,
Мишель Платини
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