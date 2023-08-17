Платини сравнил игроков с мигрирующими птицами

Любопытную аналогию провел бывший президент УЕФА и легенда французского футбола Мишель Платини, когда журналисты спросили про его отношение к Саудовкой Аравии и начавшемуся там футбольному буму.

- Игроки, как птицы, которые мигрируют там, где тепло и где лучшие условия. Если есть спрос, интерес, деньги, то игроки будут ехать туда, - заявил Платини, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что все началось, как обычно, с Криштиану Роналду, который покинул «Манчестер Юнайтед» в конце прошлого года и перебрался в саудовский чемпионат.