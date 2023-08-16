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Чемпионат Франции. Лига 1

​Полиция предотвратила ограбление игрока «ПСЖ»

16 Августа 2023 • 13:00 Комментировать

Правоохранители предотвратили ограбление дома полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера. Об этом рассказывают французские СМИ, в частности Le Parisien.

Так, семеро мужчин были арестованы в ночь с понедельника на вторник. Их целью было ограбление дома Дракслера. Преступники передвигались на двух автомобилях. В них полицейские обнаружили перчатки, скотч и маски.

Отмечается, что все задержанные мужчины, кроме одного, известны полиции. Им от 17 до 21 года. В настоящий момент они находятся под стражей по обвинению в преступном сговоре с целью подготовки преступления или правонарушения.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Юлиан Дракслер
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