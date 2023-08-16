За шесть лет в «ПСЖ» Неймар сыграл меньше, чем за четыре года в «Барселоне»

В 2017 году Неймар переходил в «ПСЖ», декларируя амбиции сделать клуб сильнейшим в мире, однако сейчас, когда его шестилетнее пребывание в клубе завершилось, можно констатировать - этого не получилось.

И некоторые любопытные цифры говорят о том, что Неймар не очень-то и старался сделать это. Да, он забил чуть больше голов - 118 в «ПСЖ» против 105 в «Барселоне».

Но, как подсчитали журналисты BeSoccerPro, Неймар за шесть сезонов в Париже так и не добрался до того количества матчей, которые сыграл за четыре сезона в «Барсе». Речь о 173 матчах против 186, 14 419 минут на поле или 15 342 в случае с «Барселоной». Говоря иначе, Неймар «сачковал» в «ПСЖ» еще больше, чем в «Барселоне».