Маркиньос обратился к Неймару, перешедшему в «Аль-Хиляль»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался об уходе Неймара.

31-летний нападающий был представлен в качестве новичка саудовского «Аль-Хиляля». В составе «ПСЖ» бразилец провёл шесть лет.

«Брат и товарищ по команде... Позади много лет совместных выступлений, так много моментов, которые я навсегда сохраню в памяти. Спасибо, брат, удачи тебе в твоём новом приключении. Я многому научился, играя с тобой. Оставайся сильным», – написал в социальных сетях Маркиньос, обращаясь к Неймару.

Стоимость трансфера Неймара в «Аль-Хиляль» оценивается в 90 млн евро. В 2017 году «ПСЖ» приобрёл игрока у «Барселоны» за рекордные 222 млн евро.