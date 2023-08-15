Центральный защитник Абду Диалло продолжит карьеру в «Аль-Араби».

Переход 27-летнего игрока был подтверждён официально во вторник. По сведениям французских СМИ, «ПСЖ» заработает на продаже сенегальца в катарский клуб около 15 млн евро.

Абду Диалло перебрался в «ПСЖ» летом 2019 года из дортмундской «Боруссии» за 32 млн евро. В прошлом сезоне футболист выступал за немецкий «РБ Лейпциг» на правах аренды.

В активе Диалло в общей сложности 75 появлений на поле в цветах парижского гранда во всех турнирах. Интерес к защитнику ранее приписывался итальянскому «Наполи» и испанскому «Бетису».