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Верратти прокомментировал уход Неймара из «ПСЖ»

15 Августа 2023 • 22:16 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Аль-Файха
19.08 21:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти попрощался с Неймаром, решившим перебраться в «Аль-Хиляль».

Во вторник саудовский клуб официально объявил о подписании бразильского нападающего. По некоторым данным, «ПСЖ» заработал на продаже 31-летнего игрока около 90 млн евро.

«Просто хочу сказать, что было невероятно выступать с тобой в одной команде все эти годы. Я желаю тебе всего наилучшего на новом месте. Ты особенный человек, мой друг», – обратился итальянец к Неймару в социальных сетях.

Напомним, что Марко Верратти также был связан с переходом в «Аль-Хиляль». Парижане запрашивают за 30-летнего хавбека порядка 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Марко Верратти Аль-Хиляль
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АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД АЛЬ-ФАЙХА
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