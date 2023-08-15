Верратти прокомментировал уход Неймара из «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти попрощался с Неймаром, решившим перебраться в «Аль-Хиляль».

Во вторник саудовский клуб официально объявил о подписании бразильского нападающего. По некоторым данным, «ПСЖ» заработал на продаже 31-летнего игрока около 90 млн евро.

«Просто хочу сказать, что было невероятно выступать с тобой в одной команде все эти годы. Я желаю тебе всего наилучшего на новом месте. Ты особенный человек, мой друг», – обратился итальянец к Неймару в социальных сетях.

Напомним, что Марко Верратти также был связан с переходом в «Аль-Хиляль». Парижане запрашивают за 30-летнего хавбека порядка 80 млн евро.