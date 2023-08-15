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​«Легенда»: В «ПСЖ» попрощались с Неймаром

15 Августа 2023 • 20:39 Комментировать (1)

«ПСЖ» благодарит Неймара, легенду клуба», - публикация с таким заголовком появилась на страницах клубного сайта. В ней гранд Лиги 1 прощается с бразильцем после шести сезонов. Как известно, о трансфере Неймара уже объявил саудовский «Аль-Хиляль».

В конце публикации приводятся слова президента «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи.

«Всегда трудно прощаться с таким замечательным игроком, как Неймар, с одним из лучших в мире. Я никогда не забуду тот день, когда он прибыл в «ПСЖ», и то, что он сделал для нашего клуба в течение шести лет. Неймар всегда будет частью нашей истории. Я хотел бы поблагодарить Неймара и его семью. Желаем ему всего наилучшего в будущем и в его следующих приключениях», - сказал аль-Хелаифи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Нассер Аль-Хелаифи
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Августа 2023 в 21:14
😥.. Хе..
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