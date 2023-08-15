Пресс-служба «Аль-Хиляля» опубликовала ролик, в котором Неймар был представлен как новый игрок команды. Звёздный бразилец перебрался в саудовский клуб после шести сезонов в «ПСЖ».

Условия контракта, который подписал 31-летний Неймар, «Аль-Хиляль» пока что не раскрывает. Ранее в прессе сообщалось, что трудовое соглашение форварда сборной Бразилии будет рассчитано на два сезона.

Отметим, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. За его трансфер в 2017 году «ПСЖ» заплатил «Барселоне» невероятные 222 миллиона евро.

Добавим, что «Аль-Хиляль» в первом туре обыграл клуб «Абха» со счётом 3:1. Все три гола забил экс-футболист «Зенита» Малком.