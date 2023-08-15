Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас может стать новым игроком саудовского «Аль-Хиляля».

Le Parisien утверждает, что клуб из Саудовской Аравии проявляет очень серьезный интерес к 36-летнему футболисту. Сообщается, что никаких проблем в трансфере возникнуть не должно, ведь в Париже не рассчитывают на Наваса.

Голкипер сборной Коста-Рики выступает за «ПСЖ» с 2019 года. За это время он принял участие в 108 матчах во всех турнирах, в 50 из которых смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующее соглашение Наваса с чемпионом Франции рассчитано до середины следующего года. Трансферная стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро.