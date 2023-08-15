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Чемпионат Франции. Лига 1

Кейлор Навас может отправиться в «Аль-Хиляль» вслед за Неймаром слухи

15 Августа 2023 • 18:38 Комментировать
Тулуза
...
ПСЖ
19.08 22:00

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас может стать новым игроком саудовского «Аль-Хиляля».

Le Parisien утверждает, что клуб из Саудовской Аравии проявляет очень серьезный интерес к 36-летнему футболисту. Сообщается, что никаких проблем в трансфере возникнуть не должно, ведь в Париже не рассчитывают на Наваса.

Голкипер сборной Коста-Рики выступает за «ПСЖ» с 2019 года. За это время он принял участие в 108 матчах во всех турнирах, в 50 из которых смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующее соглашение Наваса с чемпионом Франции рассчитано до середины следующего года. Трансферная стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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