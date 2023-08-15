Бразильский нападающий Неймар перебрался из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль».

Как сообщает журналист Бруно Андраде, 14 августа стороны полностью закрыли сделку. Футболист уже прошел все необходимые тесты и подписал трудовой договор с «Аль-Хилялем». По сведениям источника, официальное объявление о трансфере состоится сегодня, 15 августа.

Ранее появилась информация о том, что контракт Неймара с «Аль-Хилялем» будет рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на один сезон. Если верить СМИ, зарплата 31-летнего футболиста в Саудовской Аравии составит 150 миллионов евро в год.