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15 августа «Аль-Хиляль» объявит о трансфере Неймара слухи

15 Августа 2023 • 16:05 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Аль-Файха
19.08 21:00

Бразильский нападающий Неймар перебрался из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль».

Как сообщает журналист Бруно Андраде, 14 августа стороны полностью закрыли сделку. Футболист уже прошел все необходимые тесты и подписал трудовой договор с «Аль-Хилялем». По сведениям источника, официальное объявление о трансфере состоится сегодня, 15 августа.

Ранее появилась информация о том, что контракт Неймара с «Аль-Хилялем» будет рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на один сезон. Если верить СМИ, зарплата 31-летнего футболиста в Саудовской Аравии составит 150 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД АЛЬ-ФАЙХА
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