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Чемпионат Франции. Лига 1

Серхио Рамос получил предложение от европейского клуба

15 Августа 2023 • 12:30 Комментировать

Турецкий «Галатасарай» хочет усилиться испанским защитником Серхио Рамосом. 37-летний футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ».

По сообщениям издания Fanatik, стамбульский топ-клуб предлагает опытному футболисту двухлетнее трудовое соглашение с заработной платой в размере 5,5 миллиона евро за сезон.

Ранее в прессе сообщалось, что у Серхио есть вариант трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии.

В сезоне-2022/2023 Рамос принял участие в 45 поединках за парижский коллектив во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

Серхио Рамос выбрал себе новый клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Серхио Рамос трансферы футбола - лето 2023
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