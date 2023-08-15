Неймар будет получать 500 тысяч евро за публикации о Саудовской Аравии

Звездный бразильский форвард Неймар получит большие денежные бонусы благодаря переходу в «Аль-Хиляль», об этом рапортуют журналисты Footmercato.

По сведениям источника, за победу 31-летний футболист будет получать 80 тысяч евро. Кроме того, за каждый пост в своих соцсетях о Саудовской Аравии банковский счет Неймара будет пополняться на 500 тысяч евро.

Ранее в прессе сообщалось, что нападающий близок к трансферу в «Аль-Хиляль». Его заработная плата составит порядка 100 миллионов евро за сезон.

В данный момент бразилец является игроком «ПСЖ». Его контракт с парижанами истекает летом 2025 года.