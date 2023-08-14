Отец Кузяева высказался о дебюте сына в Лиге 1

Отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева Адьям Кузяев высказался о дебюте своего сына в Лиге 1.

Россиянин в матче первого тура чемпионата Франции против «Монпелье» (2:2) вышел на поле с первых минут и был заменён в концовке второго тайма, не сумев отметиться результативными действиями.

«Для первого матча, да еще и в высшем дивизионе Франции, команда и сам Далер показали себя только с хорошей стороны.

Ничья 2:2 — вполне нормальный результат для «Гавра» и Далера в рамках первого матча сезона», - приводит слова Адьяма Кузяева Sport24.

В следующем туре «Гавр» на своём поле примет «Брест».