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Чемпионат Франции. Лига 1

Отец Кузяева высказался о дебюте сына в Лиге 1

14 Августа 2023 • 18:10 Комментировать
Монпелье
2:2
Гавр
окончен

Отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева Адьям Кузяев высказался о дебюте своего сына в Лиге 1.

Россиянин в матче первого тура чемпионата Франции против «Монпелье» (2:2) вышел на поле с первых минут и был заменён в концовке второго тайма, не сумев отметиться результативными действиями.

«Для первого матча, да еще и в высшем дивизионе Франции, команда и сам Далер показали себя только с хорошей стороны.
Ничья 2:2 — вполне нормальный результат для «Гавра» и Далера в рамках первого матча сезона», - приводит слова Адьяма Кузяева Sport24.

В следующем туре «Гавр» на своём поле примет «Брест».

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Адьям Кузяев Далер Кузяев
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