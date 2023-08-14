Нападающий «ПСЖ» Неймар переходит в саудовский «Аль-Хиляль».

Как стало известно Sky Sports, зарплата 31-летнего футболиста в Саудовский Аравии составит 150 миллионов евро. По данным источника, в новой команде Неймар будет получать в шесть раз больше, чем он зарабатывал во Франции.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий уже заключил двухлетнее трудовое соглашение с «Аль-Хилялем». На продаже Неймара «ПСЖ» заработает 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 18 голов и стал автором 17 результативных передач.