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Опубликована новая информация по зарплате Неймара в «Аль-Хиляле» слухи

14 Августа 2023 • 16:05 Комментировать
Тулуза
...
ПСЖ
19.08 22:00

Нападающий «ПСЖ» Неймар переходит в саудовский «Аль-Хиляль».

Как стало известно Sky Sports, зарплата 31-летнего футболиста в Саудовский Аравии составит 150 миллионов евро. По данным источника, в новой команде Неймар будет получать в шесть раз больше, чем он зарабатывал во Франции.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий уже заключил двухлетнее трудовое соглашение с «Аль-Хилялем». На продаже Неймара «ПСЖ» заработает 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 18 голов и стал автором 17 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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