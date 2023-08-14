Бразильский нападающий Неймар уже подписал соглашение с «Аль-Хилялем», об этом сообщает L'Equipe.

По данным источника, контракт подписан на два года с опцией возможности продления еще на один сезон. В ближайшее время будет официально объявлено о переходе.

Раннее СМИ сообщали, что бразилец за два гола в клубе из Саудовской Аравии получит 160 миллионов евро.

Напомним, что последние шесть сезонов 31-летний нападающий выступал за французский «ПСЖ».

В летнее трансферное окно «Аль-Хиляль» подписал Калиду Кулибали, Рубена Невеша, Сергея Милинковича-Савича и Малкома.