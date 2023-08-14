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Чемпионат Франции. Лига 1

Источник: Неймар – игрок «Аль-Хиляля» слухи

14 Августа 2023 • 12:53 Комментировать (1)

Бразильский нападающий Неймар уже подписал соглашение с «Аль-Хилялем», об этом сообщает L'Equipe.

По данным источника, контракт подписан на два года с опцией возможности продления еще на один сезон. В ближайшее время будет официально объявлено о переходе.

Раннее СМИ сообщали, что бразилец за два гола в клубе из Саудовской Аравии получит 160 миллионов евро.

Напомним, что последние шесть сезонов 31-летний нападающий выступал за французский «ПСЖ».

В летнее трансферное окно «Аль-Хиляль» подписал Калиду Кулибали, Рубена Невеша, Сергея Милинковича-Савича и Малкома.

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ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023 Аль-Хиляль Эр-Рияд
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Комментарии (1)
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Alex1972
14 Августа 2023 в 13:17
Хиляль ему... Деньги победили.. Хе..
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