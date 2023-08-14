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Чемпионат Франции. Лига 1

В ближайшие часы Неймар пройдёт медосмотр для перехода в «Аль-Хиляль»

14 Августа 2023 • 11:36 Комментировать (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Аль-Файха
19.08 21:00

Нападающий «ПСЖ» Неймар продолжит карьеру в клубе «Аль-Хиляль». Об этом сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, уже сегодня, 14 августа, бразильский футболист пройдёт медосмотр для завершения своего перехода в саудовский клуб. Отмечается, что на этой неделе Неймар должен будет присоединиться к своей новой команде.

Ранее сообщалось, что за Неймара «Аль-Хиляль» заплатит примерно 90 миллионов евро.

В прошлом сезоне 31-летний нападающий провёл за «ПСЖ» 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 60 миллионов евро.   

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ПСЖ Неймар Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД АЛЬ-ФАЙХА
Комментарии (1)
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San13
14 Августа 2023 в 12:21
Мдаааа. Пошел за баблом в ПСЖ, понял что ошибся и всё хотел вернуться. Теперь пошел еще за большим баблом, хотя мог бы еще знатно попылить в Европе пару лет и потом возможно выбил бы в разы больше зп. Ну да ладно, его жизнь, его приоритеты. Видать вечеринки и бабло, перевешивают спорт.
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