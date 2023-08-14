В ближайшие часы Неймар пройдёт медосмотр для перехода в «Аль-Хиляль»

Нападающий «ПСЖ» Неймар продолжит карьеру в клубе «Аль-Хиляль». Об этом сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, уже сегодня, 14 августа, бразильский футболист пройдёт медосмотр для завершения своего перехода в саудовский клуб. Отмечается, что на этой неделе Неймар должен будет присоединиться к своей новой команде.

Ранее сообщалось, что за Неймара «Аль-Хиляль» заплатит примерно 90 миллионов евро.

В прошлом сезоне 31-летний нападающий провёл за «ПСЖ» 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 60 миллионов евро.