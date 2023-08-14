Головин: «Важно было стартовать с победы»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Клермоном» (4:2) в матче первого тура Лиги 1.

По словам российского футболиста, для «Монако» было очень важно начать новый сезон с победы. При этом Головин отметил, что прошедшая встреча сложилась для монегасков непросто.

«Матч получился непростым, были ошибки, как нашей стороны, так и со стороны соперника. Мы первыми пропустили, потом позволили им сделать счёт 2:2, но самое главное довели до победы и набрали три очка», — сказал Головин после игры.

Свой следующий матч «Монако» проведёт 20 августа против «Страсбурга». Начало этой встречи запланировано на 18:05 по московскому времени. Отметим, что на данный момент команда Головина занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции.