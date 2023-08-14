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Чемпионат Франции. Лига 1

«Аль-Хиляль» готовится к трансферу Неймара

14 Августа 2023 • 08:43 Комментировать

Руководство саудовского «Аль-Хиляля» готовит официальные бумаги по трансферу нападающего сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймара. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, все действия по трансферу будут проведены сегодня, 14 августа. В клубе из Саудовской Аравии уже запланировали медосмотр Неймара.

Ранее в прессе сообщалось, что 31-летний бразилец может заключить с «Аль-Хилялем» контракт на два года. За этот период времени он может заработать порядка 160 миллионов евро.

Неймар играет за «ПСЖ» с 2017 года. Его контракт истекает по завершении сезона-2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль
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