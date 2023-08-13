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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» начал сезон с поражения от «Страсбурга»

13 Августа 2023 • 23:46 Комментировать
Страсбург
2:1
Лион
окончен

«Страсбург» принимал «Лион» в матче первого тура чемпионата Франции. Хозяева поля сделали ставку на контригру и преуспели в реализации своих редких моментов в отличие от противника. В конце первого тайма Александр Ляказетт был обязан открывать счет, но попал в штангу. На 63-й минуте «Страсбург» заработал штрафной удар, и Жан-Рикнер Беллегард закрутил мяч в сетку. Он же ассистировал партнеру на второй гол, и Лебо Мотиба бил в пустую часть ворот. Только на 88-й минуте «ткачи» смогли отыграть один мяч, Максанс Какере и Николас Тальяфико разыграли комбинацию до верного. Но всё равно «Лион» уступил 1:2.

Протокол игры  
Страсбург2:1Лион
(1:0) Беллегард Жан-Рикнер63'  
(2:0) Мотиба Лебо76' (2:1) Тальяфико Николас 88'
Селс МатцДукуре Исмаэль  8'Ньямси ЖерзиноАбакар СиллаГильберт Фредерик 68' (Гамейро Кевин ( 68') Беллегард Жан-Рикнер  45'Прчич Саньин 82' (Angelo Borges ( 82') Деминге ДжессиДелен ТомаЭмега Эмануэль 68' (Сеная Марвин ( 68') Мотиба Лебо 82' (Баква Дилан ( 82')
Запасные: Перрен ЛюкаБеллаароуч АлааСиссоко ИбраимаМванга ЖуниорАолу Жан-Эде
Риу РемиМата Клинтон 21' (Кумбеди Саэль ( 21'  62') Чалета-Цар ДуеДиоманде СиналиТальяфико НиколасЛепнан Йоанн 71' (Джеффиньо ( 71') Толиссо Корентен  45'Баркола БредлиКакере МаксансШерки РайанЛяказетт Александр 86' (Сарр Амин ( 86')
Запасные: Сарр Мамаду-НабиКадевере ТиноПатуйе МатьеРен-Аделед ЖеффМилагрес ЭнрикеЭль-Аруш Мохамед
13 августа. Стадион "де ла Мейно".

 

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