«Лион» начал сезон с поражения от «Страсбурга»

«Страсбург» принимал «Лион» в матче первого тура чемпионата Франции. Хозяева поля сделали ставку на контригру и преуспели в реализации своих редких моментов в отличие от противника. В конце первого тайма Александр Ляказетт был обязан открывать счет, но попал в штангу. На 63-й минуте «Страсбург» заработал штрафной удар, и Жан-Рикнер Беллегард закрутил мяч в сетку. Он же ассистировал партнеру на второй гол, и Лебо Мотиба бил в пустую часть ворот. Только на 88-й минуте «ткачи» смогли отыграть один мяч, Максанс Какере и Николас Тальяфико разыграли комбинацию до верного. Но всё равно «Лион» уступил 1:2.
Протокол игры
|(1:0) Беллегард Жан-Рикнер63'
|(2:0) Мотиба Лебо76'
|(2:1) Тальяфико Николас 88'
Селс Матц•Дукуре Исмаэль• 8'Ньямси Жерзино•Абакар Силла•Гильберт Фредерик68' (Гамейро Кевин (68') •Беллегард Жан-Рикнер• 45'Прчич Саньин82' (Angelo Borges (82') •Деминге Джесси•Делен Тома•Эмега Эмануэль68' (Сеная Марвин (68') •Мотиба Лебо82' (Баква Дилан (82')
Риу Реми•Мата Клинтон21' (Кумбеди Саэль (21') • 62'Чалета-Цар Дуе•Диоманде Синали•Тальяфико Николас•Лепнан Йоанн71' (Джеффиньо (71') •Толиссо Корентен• 45'Баркола Бредли•Какере Максанс•Шерки Райан•Ляказетт Александр86' (Сарр Амин (86')
13 августа. Стадион "де ла Мейно".
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