«Лион» начал сезон с поражения от «Страсбурга»

«Страсбург» принимал «Лион» в матче первого тура чемпионата Франции. Хозяева поля сделали ставку на контригру и преуспели в реализации своих редких моментов в отличие от противника. В конце первого тайма Александр Ляказетт был обязан открывать счет, но попал в штангу. На 63-й минуте «Страсбург» заработал штрафной удар, и Жан-Рикнер Беллегард закрутил мяч в сетку. Он же ассистировал партнеру на второй гол, и Лебо Мотиба бил в пустую часть ворот. Только на 88-й минуте «ткачи» смогли отыграть один мяч, Максанс Какере и Николас Тальяфико разыграли комбинацию до верного. Но всё равно «Лион» уступил 1:2.