«Ренн» забил пять мячей «Мецу»

Традиционно много забивающий в последние годы «Ренн» вновь подтвердил реноме результативной команды, забив пять голов «Мецу». Правда, первый тайм не предвещал такой развязки, закончившись со счетом 1:1.
А вот после перерыва голы посыпались как из рога изобилия, причем два мяча в итоге забил вышедший на замену за шесть минут до конца игры Ибрагим Салах - однофамилец и соотечественник другого, чуть более известного Салаха.
Протокол игры
|(1:0) Мюинга Арно20'
|21'Мазиз Юссеф (1:1)
|(2:1) Гуйри Амин51'
|(3:1) Докю Жереми67'
|(4:1) Салах Ибрагим87'
|(5:1) Салах Ибрагим90'
Манданда Стив•Белосьян Женуэль75' (Дуэ Дезире (75') •Омари Вармед•Ассиньон Лоренс90' (Дуэ Гела (90') •Теате Артур•Ле Фе Энцо75' (Мелинг Биргер (75') •Сантамария Батист•Буриго Бенжамен•Докю Жереми85' (Салах Ибрагим (85') •Мюинга Арно75' (Майер Ловро (75') •Гуйри Амин
Запасные: Галлон Готье•Тэт Флавьен•Аблин Маттис•Ву Кристофер
Укиджа Александр•Куао Коффи 45'76' (Тетте Бенджамин (76') •Траоре Исмаэль•Канде Фали•Колин Максим• 46'Н'Дорам Кевин•Жан-Жак Данле86' (Жан Н'Гессан (86') •Камара Ламин76' (Ло Абабакар (76') •Мазиз Юссеф64' (Мбайе Малик (64') •Сабали Шейх86' (Атта Артур (86') •Микаутадзе Жорж
Запасные: Маига Хабиб•Sadibou Sane•Элисор Симон•Диш Гийом
13 августа. Стадион "Роазон Парк".
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