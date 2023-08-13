«Ренн» забил пять мячей «Мецу»

Традиционно много забивающий в последние годы «Ренн» вновь подтвердил реноме результативной команды, забив пять голов «Мецу». Правда, первый тайм не предвещал такой развязки, закончившись со счетом 1:1.

А вот после перерыва голы посыпались как из рога изобилия, причем два мяча в итоге забил вышедший на замену за шесть минут до конца игры Ибрагим Салах - однофамилец и соотечественник другого, чуть более известного Салаха. ​