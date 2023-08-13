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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» забил пять мячей «Мецу»

13 Августа 2023 • 20:18 Комментировать
Ренн
5:1
Мец
окончен

Традиционно много забивающий в последние годы «Ренн» вновь подтвердил реноме результативной команды, забив пять голов «Мецу». Правда, первый тайм не предвещал такой развязки, закончившись со счетом 1:1.

А вот после перерыва голы посыпались как из рога изобилия, причем два мяча в итоге забил вышедший на замену за шесть минут до конца игры Ибрагим Салах - однофамилец и соотечественник другого, чуть более известного Салаха. ​

Протокол игры  
Ренн5:1Мец
(1:0) Мюинга Арно20'  
  21'Мазиз Юссеф (1:1)
(2:1) Гуйри Амин51'  
(3:1) Докю Жереми67'  
(4:1) Салах Ибрагим87'  
(5:1) Салах Ибрагим90'  
Манданда СтивБелосьян Женуэль 75' (Дуэ Дезире ( 75') Омари ВармедАссиньон Лоренс 90' (Дуэ Гела ( 90') Теате АртурЛе Фе Энцо 75' (Мелинг Биргер ( 75') Сантамария БатистБуриго БенжаменДокю Жереми 85' (Салах Ибрагим ( 85') Мюинга Арно 75' (Майер Ловро ( 75') Гуйри Амин
Запасные: Галлон ГотьеТэт ФлавьенАблин МаттисВу Кристофер
Укиджа АлександрКуао Коффи  45' 76' (Тетте Бенджамин ( 76') Траоре ИсмаэльКанде ФалиКолин Максим  46'Н'Дорам КевинЖан-Жак Данле 86' (Жан Н'Гессан ( 86') Камара Ламин 76' (Ло Абабакар ( 76') Мазиз Юссеф 64' (Мбайе Малик ( 64') Сабали Шейх 86' (Атта Артур ( 86') Микаутадзе Жорж
Запасные: Маига ХабибSadibou SaneЭлисор СимонДиш Гийом
13 августа. Стадион "Роазон Парк".

 

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Ренн Мец
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