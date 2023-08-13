Килиан Мбаппе возобновил тренировки с «ПСЖ». Звёздного футболиста допустили к работе с командой с воскресенья по итогам разговора, который имел место быть накануне.

Как сообщает Real Madrid Info, ссылаясь на источники в Катаре, «ПСЖ» и Мбаппе договорились о том, что игрока продадут этим летом за 200 миллионов евро.

Ранее в прессу просочилась информация о том, что 24-летний Мбаппе пообещал «ПСЖ» не уходить из клуба свободным агентом.

Стоит напомнить, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 19 августа – против «Тулузы».

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