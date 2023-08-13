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Чемпионат Франции. Лига 1

Шестой сезон за «Монако» Александр Головин начал перестрелкой с шестью голами – пострадал «Клермон»

13 Августа 2023 • 18:10 Комментировать
Клермон
2:4
Монако
окончен

«Клермон» и «Монако» сошлись в рамках чемпионата Франции. Матч первого тура Лиги 1 состоялся 13 августа на стадионе «Габриэль Монпье».

Протокол игры  
Клермон2:4Монако
(1:0) Ветеска Матеуш7'  
  26'Скардовелли Вандерсон (1:1)
  43'Бен-Йеддер Виссам (1:2)
(2:2) Чам Мухаммед53'  
  70'Бен-Йеддер Виссам (2:3)
  90'Аклиуш Манес (2:4)
Диао МориСейду АлидуВетеска МатеушПельмар АндиЗеффан Мехди 81' (Конате Шейк ( 81') Вивальдо Боргес до Сантос НетоГоналон Максим 80' (Маньен Йоанн ( 80') Гастьен ЙоанЧам Мухаммед 87' (Бутубба Биляль ( 87') Аллевина Джим 76' (Андрич Комнен ( 76') Киэ Грежон 76' (Бела Жереми ( 76')
Запасные: Кейта ХабибАрмугом ЙоэльОжье ФлоранНдиайе Массамба
Кён ФилиппМатсима КрисленМарипан ГильермоМагасса Сунгуту  21'Скардовелли ВандерсонФофана ЮссуфКамара Мохамед VII  35' 46' (Матазо Элио ( 46'  90') Кайо Энрике 90' (Боаду Мирон ( 90') Минамино Такуми 85' (Аклиуш Манес ( 85'  90') Бен-Йеддер Виссам 90' (Якобс Исмаил ( 90') Головин Александр 86' (Дьятта Крепен ( 86')
Запасные: Фолланд КевинМаецки РадославАгилар РубенЛемарешаль Феликс
13 августа. Стадион "Габриэль Монтпье".

 

Параллельно с дебютом Далера Кузяева за «Гавр» начался и шестой сезон Александра Головина за «Монако». Российский полузащитник уже с полной уверенностью может считать себя ветераном клуба и лиги. Матч против «Клермона» Александр ожидаемо начал в стартовом составе, уже который тренер доверяет Головину. Напомним, что сейчас монегасками руководит Ади Хюттер.

Не такого начала ожидал тренер «Монако», это уж точно. Ведь уже на седьмой минуте навесил Чам с левого угла поля на точку пенальти, откуда очень мощно бил головой Ветеска по центру владений ворот. Филипп Кен, казалось бы, поймал мяч, но затем самолично забросил его в сетку собственных ворот – 1:0. «Монако» после пропущенного мяча всерьёз взбудоражилось, особенно выделялась одна персоналия – правый защитник Вандерсон.

Сначала бразилец мог отличиться после своевременной передачи Бен-Йеддера. Чуть ускорился, сместился к краю и мощно пробил Вандерсон, едва не сломав ближнюю штангу. Момент случился очень опасный, однако оказалось, что это была пристрелка. Сам же Вандерсон скинул мяч на Минамино, японец ускорился слева и прострелил на бразильца, который затем сместился правее, убрав голкипера, и пробил точно в створ – 1:1.

А вытащил «Монако» на победный счёт, конечно же, капитан. После сольного прорыва Фофана к левому углу вратарской случился мощнейший удар в штангу (уже второй раз), мяч вылетел в поле, а первым к нему подоспел Бен-Йеддер, уже пробивший точно – 1:2. На второй тайм «Монако» вышел, уже ведя в счёте, однако оборона никогда не была краеугольным камнем в игре Ади Хюттера. Попытка удержать победный счёт ожидаемо завершилась провалом.

Мог сравнивать счёт Мехди Зеффан, которому удался шикарный удар с подбора. Словно из пращи выпустил он мяч метров с 22-х, едва не сломав штангу. Затем Энрике в очередной раз ошибся позиционно, оставив пустую зону. Забежал туда Алиду, стянул на себя защитников и прострелил. Мухаммед Чам в итоге мяч принял, убрал на замахе Марипана и просто пальнул под перекладину, без шансов для голкипера – 2:2.

Но перестрелка на этом не закончилась, «Монако» знал, что ошибки обороны исправит атака. Бен-Йеддер сам же поборолся у штрафной площади, протолкнув мяч на Минамино. После прострела японца пробил Вандерсон, возникла суматоха, в которой лучше всех разобрался капитан «Монако». Виссам с метра протолкнул мяч в сетку и оформил дубль – 2:3. Обоюдные атаки продолжились, и матче в итоге разжился шестым голом.

Уже на третьей компенсированной минуте Матазо прорвался по левому краю и без помех прострелил вдоль вратарской, а Манесу Аклиушу также никто не помешал пробить по воротам – 2:4. Шесть голов увидели зрители. «Монако» Ади Хюттера обещает болельщикам интересный (читай, валидольный) сезон. Пропустить могут из ниоткуда, но и забить – тоже. Александр Головин полезно смотрелся в центре всего этого действа, но сегодня результативными действиями не отметился.

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Монако Клермон
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