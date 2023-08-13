«Тулуза» на 90-й минуте вырвала победу в матче с «Нантом»

«Нант» и «Тулуза» стартовали в Лиге 1. Игра получилась равной и без большого количества моментов. Мостафа Мохамед открыл счет с пенальти уже на 13-й минуте, и хозяева смогли играть по результату. Впрочем гости также использовали свой шанс в начале второго тайма, Закария Абухляль сравнял счет. Казалось, ничья 1:1 неизбежна, но в компенсированное время Расмус Николайсен ударом головой принес гостям победу (2:1).
Протокол игры
|(1:0) Мохамед Мостафа13'
|63'Абухляль Закария (1:1)
|90'Николайсен Расмус (1:2)
Лафон Альбан67' (Петрич Денис (67') •Nathan Zeze•Пьер-Габриэль Ронаэль•Паллуа Николя• 19'Коко Маркус 2'60' (Хаджам Жауэн (60') •Мерлин Квентин•Мутуссами Самуэль68' (Бамба Абдул-Кадер (68') •Чиривелья Педро•Молле Флоран•Мохамед Мостафа89' (Маркус Аленсар (89') •Саймон Мозес68' (Дуглас Гомес (68')
Запасные: Bastien Meupiyou•Сиссоко Мусса•Дьяк Ламин•М'Бемба Яннис
Рестес Гийом•Деслер Миккел•Коста Логан• 53'Николайсен Расмус•Диарра Мусса70' (Шаиби Фарес (70') •Сьерро Венсан 73'90' (Беграуи Янис (90') •Кассерес Кристиан•Генро Денис83' (Магри Франк (83') •Абухляль Закария83' (Шмидт Никлас (83') •Даллинга Тийс90' (Каманзи Уоррен (90') •Суасо Габриэль
Запасные: Домингес Алекс•Бангре Мамади•Хелаберт Сесар•Руо Антони
13 августа. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Бан пользователя