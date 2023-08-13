«Тулуза» на 90-й минуте вырвала победу в матче с «Нантом»

«Нант» и «Тулуза» стартовали в Лиге 1. Игра получилась равной и без большого количества моментов. Мостафа Мохамед открыл счет с пенальти уже на 13-й минуте, и хозяева смогли играть по результату. Впрочем гости также использовали свой шанс в начале второго тайма, Закария Абухляль сравнял счет. Казалось, ничья 1:1 неизбежна, но в компенсированное время Расмус Николайсен ударом головой принес гостям победу (2:1).