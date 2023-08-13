Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев провёл дебютный матч в чемпионате Франции, «Гавр» ушёл от поражения от «Монпелье»

13 Августа 2023 • 18:03 Комментировать
Монпелье
2:2
Гавр
окончен

Далер Кузяев дебютировал в чемпионате Франции. Экс-игрок «Зенита» попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Монпелье» в Лиге 1. Уже на пятой минуте новички элитного дивизиона открыли счет, после подачи мяча к воротам и серии рикошетом Готье Льорис с метра поразил цель. Гости выиграли первый тайм, хотя получили тревожный звоночек, так как соперник забил из офсайда после провала обороны. «Монпелье» сравнял счет на 58-й минуте после ряда подач и удара головой Акора Адамса. Спустя две минуты он же в контратаке переиграл голкипера - 2:1.

Далер Кузяев достаточно активно играл, ассистировал партнерам, а в концовке едва не попал в рамку. Уже после его ухода гости сравняли счет, вышедший на замену Самуэль Грандсир получил проникающий пас и точно пробил - 2:2.

Протокол игры  
Монпелье2:2Гавр
  5'Льорис Готье (0:1)
(1:1) Адамс Акор58'  
(2:1) Адамс Акор60'  
  90'Грандсир Самуэль (2:2)
Лекомт БенжаменСако ФалаеЖюльен Кристофер  49'Куяте КикиСилла Иссиага 86' (Минкарелли Дэвин Лукас ( 86') Шотар ЖорисФерри Жордан 77' (Леруа Лео ( 77') Аль-Тамари МуссаСаванье Тежи 71' (Фаяд Халил ( 71') Хазри Вахби 69' (Норден Арно ( 69') Адамс Акор 77' (Вахи Элю ( 77')
Запасные: Омерагич БечирДиздаревич БелминСахо МамадуДелайе Саша
Десма АртурСальмье ЙоаннСанганте Аруна  55'Льорис ГотьеНего Лоик 70' (Yassine Kechta ( 70') Касимир ХосуэН'диайе Рассул 70' (Грандсир Самуэль ( 70') Таргаллин Уссама  66'Кузяев Далер 86' (Туре Абдулайе ( 86') Сумаре Исса 62' (Логбо Энди ( 62') Алиуи Набиль 62' (Джуджу Антуан ( 62')
Запасные: Горжелен МатьёМбемба НоланЮте-Кинкуэ ЭтьеннКонфес Алуа
13 августа. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гавр Монпелье Далер Кузяев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Брест Брест
Ланс Ланс
3
2
3.90 3.55 1.95
Видео
Окончен
Монпелье Монпелье
Гавр Гавр
2
2
1.97 3.45 4.05
Видео
Окончен
Нант Нант
Тулуза Тулуза
1
2
2.65 3.45 2.65
Видео
Окончен
Клермон Клермон
Монако Монако
2
4
Видео
46 мин
Ренн Ренн
Мец Мец
1
1
1.45 4.70 7.00
Видео
13.08.23 в 21:45
Страсбург Страсбург
Лион Лион
2.55 3.55 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
18:47 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» договорился с Мбаппе о его продаже за 200 млн евро слухи
18:04 · Франция. Лига 1
«Тулуза» на 90-й минуте вырвала победу в матче с «Нантом»
18:03 · Франция. Лига 1
Кузяев провёл дебютный матч в чемпионате Франции, «Гавр» ушёл от поражения от «Монпелье»
18:03 · Франция. Лига 1
Неймар переходит в «Аль-Хиляль» примерно за 90 млн евро
17:49 · Франция. Лига 1
​Мбаппе и «ПСЖ» вышли из тупика по инициативе футболиста
17:27 · Франция. Лига 1
​Неймар договорился с новым клубом – раскрыта зарплата
16:43 · Франция. Лига 1
​«Клермон» и «Монако» играют на фоне стройки
16:00 · Франция. Лига 1
«Брест» быстро пропустил два мяча, но обыграл «Ланс»
15:56 · Франция. Лига 1
​Появилась информация о возможной зарплате Неймара в новом клубе
15:37 · Франция. Лига 1
Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Монпелье»
15:30 · Франция. Лига 1
«Клермон» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
15:24 · Франция. Лига 1
​Головин – в основе «Монако» на первый матч сезона
14:56 · Франция. Лига 1
​Аль-Хелаифи сказал, что Мбаппе предан «ПСЖ» 1
13:27 · Франция. Лига 1
​Вратаря «ПСЖ» Рико выпишут из больницы на следующей неделе
12:12 · Франция. Лига 1
Мбаппе вернулся к тренировкам с основой «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем