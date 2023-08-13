Кузяев провёл дебютный матч в чемпионате Франции, «Гавр» ушёл от поражения от «Монпелье»

Далер Кузяев дебютировал в чемпионате Франции. Экс-игрок «Зенита» попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Монпелье» в Лиге 1. Уже на пятой минуте новички элитного дивизиона открыли счет, после подачи мяча к воротам и серии рикошетом Готье Льорис с метра поразил цель. Гости выиграли первый тайм, хотя получили тревожный звоночек, так как соперник забил из офсайда после провала обороны. «Монпелье» сравнял счет на 58-й минуте после ряда подач и удара головой Акора Адамса. Спустя две минуты он же в контратаке переиграл голкипера - 2:1.

Далер Кузяев достаточно активно играл, ассистировал партнерам, а в концовке едва не попал в рамку. Уже после его ухода гости сравняли счет, вышедший на замену Самуэль Грандсир получил проникающий пас и точно пробил - 2:2.