Неймар переходит в «Аль-Хиляль» примерно за 90 млн евро

Неймар в скором времени станет игроком «Аль-Хиляля». Как сообщает Relevo, саудовский клуб в настоящий момент завершает переход 31-летнего бразильца из «ПСЖ». Сумма трансфера составит примерно 90 миллионов евро.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Неймар договорился о двухлетнем контракте с «Аль-Хилялем». Если верить источникам, за два сезона в Саудовской Аравии бразилец сможет заработать около 160 миллионов евро.

Напомним, что за «ПСЖ» Неймар играл с лета 2017 года. Тогда клуб заплатил за бразильца 222 миллиона евро. Этот трансфер остаётся самым дорогим в истории футбола.