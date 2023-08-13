«Гавр» забил два гола двумя ударами в створ и ушёл от поражения в дебютном матче Далера Кузяева

«Монпелье» и «Гавр» сыграли в рамках чемпионата Франции. Матч первого тура Лиги 1 состоялся 13 августа на стадионе «Стад де ля Моссон».

Дебют Далера Кузяева во французской Лиге 1 не заставил себя ждать. Первый же тур представил нам экс-полузащитника «Зенита» в стартовом составе «небесных». А сам новичок высшего французского дивизиона показал себя командой уверенной, смелой. «Гавр», выигравший Лигу 2 в прошлом сезоне, приехал в Монпелье и стал играть с позиции силы, удачно начав выступление и в Лиге 1.

Сумаре на правом фланге получил по ногам от Куяте и заработал штрафной удар. После подачи со стандарта пытался пробить Сальме, но в итоге получилась скидка на Льориса. Готье просто подставил ногу и с метра поразил цель – 0:1. И вот после гола, придуманного двумя защитниками «Гавра», игра затихла. «Монпелье» выглядел обескураженным и будто не мог толково атаковать, а гости просто играли по счёту, события не форсировали.

Далер Кузяев неплохо смотрелся в центре полузащиты, включая прессинг на чужой половине поля. При отборе россиянин моментально расставался с мячом, добавляя скорость атаке. Но «Гавр» слишком прижался к воротам, пропустив ещё до перерыва. Наказание пришло от Вахби Хазри, а спасение – от арбитра. Муса Аль-Тамари прострелил из офсайда, что и заметил боковой судья. Так что результативный удар Хазри уже веса не имел. Тюрпен послушал подсказки и подтвердил решение – гола нет.

Долго держался «Гавр», но всё же был наказан. Инициатива полностью перешла к «Монпелье», чем хозяева воспользовались на исходе часа игры. За две минуты – два удара Адамса, два попадания в створ и два гола. После розыгрыша углового Саванье классно навесил, Акор продавил Далера Кузяева и с пяти метров пробил без шансов для голкипера – 1:1. Спустя минуту Куяте, казалось, просто вынес мяч, а получился радиоуправляемый заброс на Адамса. Тот убежал к воротам Десманса и расстрелял того в завершении – 2:1.

«Монпелье» и дальше соперника не жаловал. «Гавру» не давали поднять голову, развернуть толковую атаку. Так и не появлялось у гостей новых ударов в створ ворот (кроме голевого), а без них обычно голов не случается. В итоге оказалось, что гостям много не надо. На 91-й минуте Самуэль Грандсир нанёс второй удар в створ и он тоже стал голевым. Казимир взял подбор после углового и пробил/прострелил в штрафную площадь. Там мяч принял Грандсир, развернулся и с острого угла упаковал точно в дальний - 2:2.

Далер Кузяев с ничьей дебютировал во французской Лиге 1. Обидно, что именно россиянин проиграл борьбу Акору Адамсу в первом голе «Монпелье». Зато сильно обнадёживает тот факт, что Кузяев сразу же отыграл 86 минут.