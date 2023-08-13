​Мбаппе и «ПСЖ» вышли из тупика по инициативе футболиста

В течение достаточно долгого времени ситуация с Килианом Мбаппе находилась в тупике: футболист не хотел продлевать контракт, из-за чего «ПСЖ» настаивал на его продаже уже этим летом. Мбаппе даже не брали в предсезонное турне, и он пропустил матч первого тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Впрочем, в воскресенье гранд Лиги 1 объявил о возвращении Килиана к тренировкам с первой командой.

Как сообщает в социальных сетях журналист Бруно Соломон, «ПСЖ» не менял свою позицию. Стороны вышли из тупика по инициативе Мбаппе.

Напомним, что в стартовом туре чемпионата Франции «ПСЖ» не смог обыграть «Лорьян» - 0:0.

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