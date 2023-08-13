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​Неймар договорился с новым клубом – раскрыта зарплата

13 Августа 2023 • 17:27 Комментировать

Звёздный Неймар всё ближе к тому, чтобы стать футболистом «Аль-Хиляля». Как сообщает на своих страницах L’Equipe, 31-летний нападающий договорился с саудовским клубом о контракте на два года на общую сумму в 160 миллионов евро.

Теперь договориться об условиях трансфера между собой должны клубы – «ПСЖ» и «Аль-Хиляль». Переговорный процесс продолжается.

Отметим, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году «ПСЖ» за переход бразильца заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро.

Напомним, что в «Аль-Хиляль» недавно перебрался Малком, который провёл четыре сезона в «Зените».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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