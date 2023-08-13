​«Клермон» и «Монако» играют на фоне стройки

В воскресенье во французской Лиге 1 проходит матч между «Клермоном» и «Монако». Любопытно, что команды играют на фоне стройки. Прямо около футбольного поля можно заметить строительную технику, в том числе экскаваторы. Дело в том, что «Клермон» решил провести реконструкцию своего стадиона прямо в течение сезона.

Отметим, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. Для него это уже шестой сезон во французском клубе.

Следить за развитием событий в матче между «Клермоном» и «Монако» во всех красках можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.