«Брест» быстро пропустил два мяча, но обыграл «Ланс»

«Брест» принимал «Ланс» в матче первого тура чемпионата Франции. Гости всего два раза пробили в створ ворот и к середине первого тайма вели 2:0. После подачи с угла поля здорово вверху сыграл Флориан Сотока. Затем Дейвер Мачадо прицельно пробил с левой ноги. Хозяева вернули интригу в компенсированное время первого тайма с пенальти. На 56-й минуте Кенни Лала вовсе сравнял счет. А на 87-й минуте уже «Брест» оказался впереди, Ромен дель Кастильо оформил дубль с 11-метровой отметки - 3:2.
Протокол игры
|11'Сотока Флориан (0:1)
|22'Мачадо Дейвер (0:2)
|(1:2) Дель Кастильо Ромен45'
|(2:2) Лала Кенни56'
|(3:2) Дель Кастильо Ромен87'
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Брассье Лилиан• 45'Локо Брэдли•Маньетти Уго67' (Мартен Жонас (67') •Лис-Мелу Пьерр• 35'Перейра-Лаже Матиаш67' (Камара Махди (67') •Дель Кастильо Ромен90' (Камблан Аксель (90') •Ле Дуарон Жереми•Сатриано Мартин76' (Мунье Стив (76')
Самба Брис• 86'Гради Жонатан46' (Айдара Массадио (46') •Дансо Кевин•Медина Факундо• 52'Франковски Пшемыслав79' (Ле Кардинал Жюльен (79') •Мачадо Дейвер•Абдул-Самед Салис•Диуф Энди84' (Спирингс Стейн (84') •Гилавоги Морган68' (Томассон Адриен (68') • 82'Фюльжени Анжело68' (Коста Давид (68') •Сотока Флориан 48'
13 августа. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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