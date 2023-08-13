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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» быстро пропустил два мяча, но обыграл «Ланс»

13 Августа 2023 • 16:00 Комментировать
Брест
3:2
Ланс
окончен

«Брест» принимал «Ланс» в матче первого тура чемпионата Франции. Гости всего два раза пробили в створ ворот и к середине первого тайма вели 2:0. После подачи с угла поля здорово вверху сыграл Флориан Сотока. Затем Дейвер Мачадо прицельно пробил  с левой ноги. Хозяева вернули интригу в компенсированное время первого тайма с пенальти. На 56-й минуте Кенни Лала вовсе сравнял счет. А на 87-й минуте уже «Брест» оказался впереди, Ромен дель Кастильо оформил дубль с 11-метровой отметки - 3:2.

Протокол игры  
Брест3:2Ланс
  11'Сотока Флориан (0:1)
  22'Мачадо Дейвер (0:2)
(1:2) Дель Кастильо Ромен45'  
(2:2) Лала Кенни56'  
(3:2) Дель Кастильо Ромен87'  
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданБрассье Лилиан  45'Локо БрэдлиМаньетти Уго 67' (Мартен Жонас ( 67') Лис-Мелу Пьерр  35'Перейра-Лаже Матиаш 67' (Камара Махди ( 67') Дель Кастильо Ромен 90' (Камблан Аксель ( 90') Ле Дуарон ЖеремиСатриано Мартин 76' (Мунье Стив ( 76')
Запасные: Кудерт ГрегуарЭрей КристофМбок ХиангаДари АшрафДембеле Карамоко
Самба Брис  86'Гради Жонатан 46' (Айдара Массадио ( 46') Дансо КевинМедина Факундо  52'Франковски Пшемыслав 79' (Ле Кардинал Жюльен ( 79') Мачадо ДейверАбдул-Самед СалисДиуф Энди 84' (Спирингс Стейн ( 84') Гилавоги Морган 68' (Томассон Адриен ( 68'  82') Фюльжени Анжело 68' (Коста Давид ( 68') Сотока Флориан  48'
Запасные: Сишуба АяндаХусанов АбдукодирКортес ОскарЛека Жан-Луи
13 августа. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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