«Брест» быстро пропустил два мяча, но обыграл «Ланс»

«Брест» принимал «Ланс» в матче первого тура чемпионата Франции. Гости всего два раза пробили в створ ворот и к середине первого тайма вели 2:0. После подачи с угла поля здорово вверху сыграл Флориан Сотока. Затем Дейвер Мачадо прицельно пробил с левой ноги. Хозяева вернули интригу в компенсированное время первого тайма с пенальти. На 56-й минуте Кенни Лала вовсе сравнял счет. А на 87-й минуте уже «Брест» оказался впереди, Ромен дель Кастильо оформил дубль с 11-метровой отметки - 3:2.