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​Появилась информация о возможной зарплате Неймара в новом клубе

13 Августа 2023 • 15:56 Комментировать

Всё идёт к тому, что Неймар в скором времени примерит на себе футболку «Аль-Хиляля». Сообщалось, что титулованный саудовский клуб уже почти согласовал трансфер 31-летнего бразильского форварда из «ПСЖ».

Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, «Аль-Хиляль» предложил Неймару более 100 миллионов евро за сезон. Саудовский клуб уверен в успешном закрытии сделки и сейчас ожидает окончательного зелёного света от бразильца.

Ранее стало известно, что Неймар не входит в планы главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике. Бразилец пропустил стартовый матч команды в сезоне против «Лорьяна» (ничья 0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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