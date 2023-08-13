​Появилась информация о возможной зарплате Неймара в новом клубе

Всё идёт к тому, что Неймар в скором времени примерит на себе футболку «Аль-Хиляля». Сообщалось, что титулованный саудовский клуб уже почти согласовал трансфер 31-летнего бразильского форварда из «ПСЖ».

Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, «Аль-Хиляль» предложил Неймару более 100 миллионов евро за сезон. Саудовский клуб уверен в успешном закрытии сделки и сейчас ожидает окончательного зелёного света от бразильца.

Ранее стало известно, что Неймар не входит в планы главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике. Бразилец пропустил стартовый матч команды в сезоне против «Лорьяна» (ничья 0:0).