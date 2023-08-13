​Мбаппе дал важное обещание «ПСЖ»

«ПСЖ» объявил о возвращении в основную обойму Килиана Мбаппе. Ранее клуб не брал звёздного форварда в предсезонное турне и не позволял заниматься с основой из-за нежелания продлевать контракт.

Как стало известно журналистам издания L’Equipe, Мбаппе дал «ПСЖ» важное обещание. Футболист сказал, что не покинет клуб бесплатно в статусе свободного агента.

Стоит сказать, что действующий трудовой договор связывает Мбаппе с «ПСЖ» до конца сезона 2023/2024. Таким образом, 24-летний нападающий может продлить контракт, либо же уйти за деньги в зимнее трансферное окно.

Следующий матч «ПСЖ» проведёт 19 августа – против «Тулузы».

Появилась новая информация о будущем Мбаппе