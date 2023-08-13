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Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Монпелье»

13 Августа 2023 • 15:37 Комментировать
Монпелье
...
Гавр
1 1.97 X 3.45 2 4.05
Через 0 ч. 12 мин.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев дебютирует в чемпионате Франции.

30-летний хавбек попал в стартовый состав «Гавра» на матч первого тура Лиги 1, в котором его команда сегодня, 13 августа, сыграет на выезде с «Монпелье».

Начало матча «Монпелье» - «Гавр» запланировано на 16:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить в прямой текстовой трансляции, которую проведет портал LiveResult.

Напомним, Кузяев перебрался в «Гавр» из «Зенита» в текущее трансферное окно. Футболист не стал продлевать трудовой договор с «сине-бело-голубыми» и покинул команду на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев
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МОНПЕЛЬЕ ГАВР
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