Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Монпелье»

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев дебютирует в чемпионате Франции.

30-летний хавбек попал в стартовый состав «Гавра» на матч первого тура Лиги 1, в котором его команда сегодня, 13 августа, сыграет на выезде с «Монпелье».

Начало матча «Монпелье» - «Гавр» запланировано на 16:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить в прямой текстовой трансляции, которую проведет портал LiveResult.

Напомним, Кузяев перебрался в «Гавр» из «Зенита» в текущее трансферное окно. Футболист не стал продлевать трудовой договор с «сине-бело-голубыми» и покинул команду на правах свободного агента.