​Головин – в основе «Монако» на первый матч сезона

В воскресенье «Монако» в стартовом туре Лиги 1 будет играть против «Клермона» на выезде. Рулевой монегасков Ади Хюттер принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Кён, Матсима, Марипан, Магасса, Скардовелли, Камара, Фофана, Кайо, Головин, Бен-Йеддер, Минамино.

Как видим, российский полузащитник Александр Головин попал в основной состав «Монако» на первую официальную игру под руководством Ади Хюттера.

Матч между «Клермоном» и «Монако» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.