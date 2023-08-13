Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Головин – в основе «Монако» на первый матч сезона

13 Августа 2023 • 15:24 Комментировать
Клермон
...
Монако
Через 0 ч. 12 мин.

В воскресенье «Монако» в стартовом туре Лиги 1 будет играть против «Клермона» на выезде. Рулевой монегасков Ади Хюттер принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Кён, Матсима, Марипан, Магасса, Скардовелли, Камара, Фофана, Кайо, Головин, Бен-Йеддер, Минамино.

Как видим, российский полузащитник Александр Головин попал в основной состав «Монако» на первую официальную игру под руководством Ади Хюттера.

Матч между «Клермоном» и «Монако» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЛЕРМОН МОНАКО
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
92 мин
Брест Брест
Ланс Ланс
2
2
3.90 3.55 1.95
Видео
13.08.23 в 16:00
Монпелье Монпелье
Гавр Гавр
1.97 3.45 4.05
Видео
13.08.23 в 16:00
Нант Нант
Тулуза Тулуза
2.65 3.45 2.65
Видео
13.08.23 в 16:00
Клермон Клермон
Монако Монако
Видео
13.08.23 в 18:05
Ренн Ренн
Мец Мец
1.45 4.70 7.00
Видео
13.08.23 в 21:45
Страсбург Страсбург
Лион Лион
2.55 3.55 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
15:37 · Франция. Лига 1
Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Монпелье»
15:30 · Франция. Лига 1
«Клермон» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:24 · Франция. Лига 1
​Головин – в основе «Монако» на первый матч сезона
14:56 · Франция. Лига 1
​Аль-Хелаифи сказал, что Мбаппе предан «ПСЖ»
13:27 · Франция. Лига 1
​Вратаря «ПСЖ» Рико выпишут из больницы на следующей неделе
12:12 · Франция. Лига 1
Мбаппе вернулся к тренировкам с основой «ПСЖ»
10:19 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» повесил серьёзный ценник на Верратти
09:55 · Испания. Ла Лига
Хави - о трансфере Дембеле: «Я сильно разочарован»
09:27 · Франция. Лига 1
Энрике высказался о появлении Мбаппе в раздевалке «ПСЖ»
08:51 · Франция. Лига 1
Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ»
08:45 · Франция. Лига 1
Реакция Мбаппе на переход Дембеле в «ПСЖ»
07:51 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» договорился с форвардом, цена которого 100 миллионов евро
07:45 · Франция. Лига 1
Рамуш оценил старт «ПСЖ» в Лиге 1
07:35 · Франция. Лига 1
«Фенербахче» усилится игроком, на которого претендовал «Зенит»
03:47 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Угарте провёл безупречный матч»
Все новости
Рекомендуем